Вайсфельд: «Заявления о том, что у нас плохой уровень судейства считаю популистскими»

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о том, что бывший президент ИИХФ Рене Фазель привлечен к работе с судейством в КХЛ. Данное решение было принято Советом директоров КХЛ.

«Что касается непосредственно Фазеля, то мне трудно что-то комментировать, потому что не знаю, в каком виде они планируют его использовать. Даже никаких соображений нет на этот счет. При этом замечу, что очень хорошо отношусь к Фазелю, это очень приятный в общении человек. Кстати, я начинал международную карьеру именно в тот момент, когда он был главой судейского комитета ИИХФ. Но я, правда, не знаю, чем он может быть полезен нашему судейству. Если бы сказали, чем конкретно он будет заниматься, было бы проще дискутировать», — приводит слова Вайсфельда Betonmobile.

Также Вайсфельд заявил, что не видит необходимости в реформировании судейства.

«Не вижу какой-то острой необходимости в реформировании судейства. Сказать, что происходит какой-то пожар в этом направлении, было бы в корне неверно. Тем более, вообще не стоит говорить о каких-то резких шагах, как в футболе было с прохождением того же полиграфа. И считаю, у нас есть достаточное количество судей высокой квалификации, человек 5-7, как минимум. Поэтому считаю все заявления по поводу судейства популистскими», — сказал Вайсфельд.