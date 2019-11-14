Леонид Вайсфельд: «Очень приятно удивлен игрой «Нефтехимика»

Бывший арбитр и хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд оценил выступление некоторых клубов КХЛ.

— В чем заключается феномен «Нефтехимика»? Команда идет на третьем месте Востока и выдает рекордную для себя серию побед.

— Это просто какой-то сюрприз! Вспомните, как «Нефтехимик» выступал на предсезонке и как выступает сейчас, — приводит слова Вайсфельда официальный сайт КХЛ. — Рискну предположить, что схема игры Вячеслава Буцаева идеально подходит составу команды. Есть большая разница в том, чтобы просто выполнять требования тренера и в том, чтобы искренне поверить в успешность его системы. Когда ты выигрываешь одну, вторую, третью встречу, то появляется уверенность, пропадает робость перед грандами. Я очень приятно удивлен игрой «Нефтехимика». Но команда выиграла десять матчей подряд — это внушительная цифра даже для топ-клубов.

— «Трактор» собрал интересную по именам линию атаки. Когда ждать прорыва от челябинской команды?

— У меня несколько другая точка зрения: атака у «Трактора» неплохая, но нельзя сказать, что она поражает воображение. Очень многое будет зависеть от того, сумеет ли новый тренер Владимир Юрзинов убедить хоккеистов в правильности своей модели игры. К тому же в «Тракторе» проблемы не только игровые. Юрзинову еще нужно психологически поднимать людей из окопов. Команда проиграла много матчей и находится, мягко говоря, не в самом лучшем состоянии.

— «Спартак» прервал шестилетнюю серию без побед в матчах с ЦСКА. Почему красно-белые так хорошо играют с фаворитами в этом сезоне?

— С одной стороны, Олег Знарок — очень хороший мотиватор и может настроить ребят на матч с фаворитами. С другой — в нынешнем сезоне между командами нет больших разрывов в классе. Плюс такой момент: когда ты играешь с соперником, стоящим ниже тебя в турнирной таблице, то чаще всего приходится взламывать эшелонированную оборону. А против фаворита можно сыграть вторым номером, на контратаках.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков