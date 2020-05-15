Леонид Вайсфельд: «Обмен Кагарлицкого из СКА на юниоров «Динамо» выгоден обоим клубам»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал обмен нападающего СКА Дмитрия Кагарлицкого на трех юниоров московского «Динамо».

— Если такой обмен состоялся, значит, он выгоден двум клубам. В принципе, логика есть как у тех, так и у других. Что касается, СКА если они не рассчитывают на этого игрока, освободить платежную ведомость и сбросить такой тяжелый контракт, в принципе, это нормально. Плюс получить права на трех игроков уровня сборной России своего возраста, это конечно здорово. Что касается «Динамо», то жертвовать своим будущим ради Кагарлицкого может говорить только о том, что московский клуб идет ва-банк и ставит на следующий год все козыри, для того чтобы выиграть Кубок Гагарина. Мотому что, во-первых, контракт Кагарлицкого сам по себе не дешевый, а во-вторых, он же закончится через год и он будет ограниченно свободным агентом. Значит, все ставки сделаны на этот сезон. Будет интересно.