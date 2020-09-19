Леонид Вайсфельд: «Не понял причину отмена матчей «Локомотива»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказал свое мнение по перенесенным матчам КХЛ «Локомотива» с «Сочи» и минским «Динамо». Ранее клуб сообщил, что у 11 хоккеистов и одного сотрудника команды проявились симптомы коронавируса.

— Если честно, то я не очень понял причину отмена этих матчей, — сказал Вайсфельд. — Информация о том, что у ряда игроков тест дал положительный результат была известна не в день игры, насколько я понимаю. Почему в таком случае не были вызваны игроки их фарм-клуба или молодежной ярославской команды, выступающей в МХЛ?