Леонид Вайсфельд: «Не понравилось стоять на тренерском мостике, оттуда ничего не видно»

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд рассказал об опыте работы тренером на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ 2020. Вайсфельд помогал главному тренеру Дивизиона Тарасова Игорю Никитину.

— Стоять на тренерском мостике мне не понравилось, — подчеркнул Вайсфельд. — Оттуда же совсем ничего не видно. То ли дело в випке — все, как на ладони, чай, кофе и тепло. Теперь я меньше буду критиковать тренеров из комментаторской будки. Мог ли я представить, что буду тренировать Грецкого? Еще кое-как мог. А вот то, что меня заставят петь перед 12000 человек — никак вообразить не мог. (Алена Гребенькова)