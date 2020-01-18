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Леонид Вайсфельд: «Не понравилось стоять на тренерском мостике, оттуда ничего не видно»

20:00

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд рассказал об опыте работы тренером на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ 2020. Вайсфельд помогал главному тренеру Дивизиона Тарасова Игорю Никитину.

— Стоять на тренерском мостике мне не понравилось, — подчеркнул Вайсфельд. — Оттуда же совсем ничего не видно. То ли дело в випке — все, как на ладони, чай, кофе и тепло. Теперь я меньше буду критиковать тренеров из комментаторской будки. Мог ли я представить, что буду тренировать Грецкого? Еще кое-как мог. А вот то, что меня заставят петь перед 12000 человек — никак вообразить не мог. (Алена Гребенькова)

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