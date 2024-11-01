Вайсфельд: «Непопадание «Авангарда» в плей-офф с таким ресурсом будет сенсацией»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал выступление «Авангарда» в текущем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ.

«Как мне может быть игра команды, если она с такими возможностями не попадает в зону плей-офф? Не очень. Не раз говорилось, ситуация на поверхности — травмы игроков. Конечно, «Авангарду» не позавидуешь. Будто всех ведущих игроков выкосило. Начались еще метания, растерянность. То игроков не подписывали, то в середине сезона, вдруг, начали подписывать. Кто знает, попадет «Авангард» в плей-офф или нет. Пока ситуация такая. Понятно, все думают, что они исправят ситуацию, но сдвигов пока нет. Да, впереди еще много матчей, они, конечно, могут попасть в плей-офф. Просто такое часто бывает, когда все думают, что выигрывать команда еще будет», — приводит слова Вайсфельда Legalbet.

После 19 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» занимает 10-е место Восточной конференции с 15-ю очками.