Вайсфельд: «Непопадание «Авангарда» в плей-офф с таким ресурсом будет сенсацией»
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал выступление «Авангарда» в текущем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ.
«Как мне может быть игра команды, если она с такими возможностями не попадает в зону плей-офф? Не очень. Не раз говорилось, ситуация на поверхности — травмы игроков. Конечно, «Авангарду» не позавидуешь. Будто всех ведущих игроков выкосило. Начались еще метания, растерянность. То игроков не подписывали, то в середине сезона, вдруг, начали подписывать. Кто знает, попадет «Авангард» в плей-офф или нет. Пока ситуация такая. Понятно, все думают, что они исправят ситуацию, но сдвигов пока нет. Да, впереди еще много матчей, они, конечно, могут попасть в плей-офф. Просто такое часто бывает, когда все думают, что выигрывать команда еще будет», — приводит слова Вайсфельда Legalbet.
После 19 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» занимает 10-е место Восточной конференции с 15-ю очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|22
|18
|4
|38
|2
|СКА
|22
|15
|7
|31
|3
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|4
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|5
|Северсталь
|20
|13
|7
|26
|6
|Динамо М
|21
|12
|9
|26
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|23
|8
|Торпедо
|22
|10
|12
|23
|9
|Витязь
|22
|10
|12
|21
|10
|Куньлунь РС
|21
|7
|14
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|18
|12
|6
|24
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Металлург Мг
|22
|10
|12
|21
|6
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|7
|Лада
|21
|9
|12
|21
|8
|Нефтехимик
|22
|8
|14
|21
|9
|Сибирь
|20
|9
|11
|19
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Амур
|21
|5
|16
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|1.11
|17:00
|
Металлург Мг – Сибирь
|- : -
|1.11
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|1.11
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|1.11
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|- : -