13:12 10 июля | Хоккей — КХЛ

Леонид Вайсфельд: "Кареев может стать основным вратарем "Салавата Юлаева"


Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд выразил мнение, что вратарь Андрей Кареев, который перешел в уфимский клуб в межсезонье КХЛ, может стать основным голкипером.

 
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22-летний хоккеист, который по ходу прошедшего сезона привлекался в сборную России, перешел в уфимскую команду из новокузнецкого "Металлурга" в результате обмена. Также в межсезонье клуб подписал годовой контракт с канадским голкипером Беном Скривенсом, ранее выступавшим за минское "Динамо".

- Мы взяли молодого вратаря, с которым контракт на три года. Велика вероятность, что в дальнейшем останется у нас, - приводит ТАСС слова Вайсфельда. - Его можно будет сделать первым вратарем. Возможно, он уже сейчас будет первым. С экономической точки зрения удалось сбалансировать вопрос с иностранцами, поэтому посчитали, что можем позволить себе шестерых.

Он добавил, что считает неожиданными, но оправданными приобретения нападающих из московского "Динамо" - Дениса Кокарева и Артема Федорова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4401777

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