Леонид Вайсфельд: «Как бы не ругали РПЛ, но игры все смотрели с удовольствием. Болельщики уже заждались начала хоккейного чемпионата»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказал свое мнение относительно возможного переноса даты начала чемпионата КХЛ со 2 сентября на более поздний срок.

— В этом вопросе очень важно какую стратегию изберет лига в принципе. Но, насколько я понимаю, на данный момент дело обстоит следующим образом: если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится, то чемпионат начнется в заранее оговоренные сроки. Проблемой, безусловно, является вопрос с пересечением командами границ, но насколько я понимаю, у лиги есть план, как из этой ситуации выйти.

Болельщики, конечно, заждались начала чемпионата и даже если будет ограниченное количество зрителей на стадионах, то трансляции, в любом случае будут. Как бы не ругали организацию футбольной премьер-лиги, когда где-то были какие-то недочеты, все равно все смотрели игры с удовольствием. Думаю, что это принесло большую пользу для развития футбола и самим участникам, и болельщикам.