Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Я смотрю на свою команду. Ни на каких Хо-Сэнгов не отвлекаюсь»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал участие в первом матче серии плей-офф против «Салавата Юлаева» (2:1 ОТ) форварда уфимцев Джоша Хо-Сэнга.
26-летний канадец получил травму в своем дебютном матче за уфимский клуб. Эта встреча стала для него первой за 67 матчей.
— Вы готовились к «Салавату Юлаева» с учетом Хо-Сэнга или игнорировали его?
— Я смотрю на свою команду. Ни на каких Хо-Сэнгов не отвлекаюсь. Я смотрю за своими игроками.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая встреча команд состоится в Уфе 3 марта.
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|1.03
|17:00
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Сал. Юлаев – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|1.03
|19:30
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Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|19:30
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Локомотив – Витязь
|- : -
|1.03
|19:30
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СКА – Динамо Мн
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