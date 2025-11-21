Тамбиев назвал причину поражения «Адмирала» от «Северстали»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Абсолютно равная игра получилась, в принципе, которая так логично и закончилась вничью. В овертайме одна не очень хорошая смена — не доработали и нас наказали. А вообще, конечно, «Северсталь» — команда для «Адмирала» не очень удобная. Немного подрасстроился, потому что по содержанию, по сценарию — мы могли и 2 очка заработать», — цитирует официальный сайт лиги Тамбиева.

«Северсталь» набрала 40 очков в 29 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Адмирал» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 25 очков в 26 играх.