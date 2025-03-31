Тамбиев — о победном голе «Адмирала» в матче с «Трактором»: «Такие моменты украшают плей-офф»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Трактором» (4:3 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Сумасшедший по накалу матч — инициатива то была у нас, то переходила к сопернику. Очень понравилось, как команда среагировала на не очень хороший второй период. Даже после третьей пропущенной шайбы играли правильно и старались придерживаться того плана, который мы предложили. В завершении всего этого — гол, который потряс болельщиков и подарил бурю эмоций команде. Такие моменты украшают плей-офф», — приводит слова Гру пресс-служба НХЛ.

«Адмирал» впервые вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч пройдет 2 апреля во Владивостоке.