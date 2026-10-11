Тамбиев заявил, что у него есть полный карт-бланш от руководства «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев после победы над СКА (4:3 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ заявил, что руководство московского клуба полностью поддерживает его в работе по построению новой команды. Бело-голубые прервали шестиматчевую проигрышную серию.
«Мне видно будущее этой команды, должен быть стойкий фундамент с третьими, четвертыми и пятыми звеньями. Ребята потихоньку крепчают, — приводит ТАСС слова Тамбиева. — У меня есть полный карт-бланш от руководства, оно меня поддерживает, спасибо ему, что оно относится с пониманием. На то, что пишут обо мне, я не обращаю внимания, знаю, как работать с командой. Мы работаем, не дергаемся, знаем, что делать с этой командой, как ее строить. Вектор развития «Динамо» поменялся, мы хотим подбирать амбициозных, молодых ребят, голодных до игры, результата. Это будущее «Динамо».
После 16 матчей бело-голубые с 14 очками занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. 14 октября «Динамо» на выезде встретится с ЦСКА.
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|Динамо М – СКА
|4 : 3 ОТ