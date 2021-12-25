Леонид Тамбиев: «Было важно после 0:3 от «Локомотива» добыть победу»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 Б).

«Мы провели хороший матч. Да, есть ошибки, есть, что поправить. Но по самоотдаче, выполнению игрового задания, заряженности — ребята молодцы. Мы создали достаточно голевых моментов, хорошо отбирали шайбу и хорошо катались. Немножко бы нам в реализации добавить, но я думаю, что это придет. Всех с победой.

Было важно после 0:3 от «Локомотива» добыть победу, важно для психологического состояния команды. Серийные поражения — это не очень хорошо. Ребята должны улыбаться в раздевалке. Мы видим, над чем нам нужно работать. Нужно время, это все нарабатывается, процесс сложный. Видео все смотрят, но надо, чтобы игроки еще могли это выполнять. Я буду аккуратен со словами: мне нравится, как ребята стараются, хотя и не все получается. Мы потихоньку строим команду, думаю, что мы ее выстроим, как надо», - цитирует тренера сайт КХЛ.