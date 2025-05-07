Леонид Каневский провел расследование на матче плей-офф КХЛ
Известный телеведущий проводит расследование в репортаже с матча КХЛ «Дело о хоккейной арене», который уже доступен на «Кинопоиске».
Онлайн-кинотеатр представил новый шоу-формат — специальный репортаж «Дело о хоккейной арене», в котором известный телеведущий и актер Леонид Каневский отправляется на матч второго раунда плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом», чтобы раскрыть тайны, скрывающиеся за яркими событиями на льду.
По сюжету Каневский проводит собственное расследование, восстанавливая картину событий за кулисами матча и знакомя зрителей с теми, кто остается в тени, но играет важную роль в успехе команды. В ходе репортажа он общается с сотрудниками клуба — от инженера зала заливки льда до врача спортивной медицины, а также с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым и спортивным комментатором Анной Андроновой.
Помимо интервью, в репортаже Леонид Каневский делится интересными фактами о том, как проводились хоккейные матчи в советское время — от подготовки льда до меню хоккеистов 1960-х годов — объясняет схему перекрестного плей-офф, приводит статистические данные о скорости полета шайбы, травмах хоккеистов, уровне звука свистка судьи и другом.
