Лео Комаров прокомментировал назначение Ротенберга главным тренером СКА

Нападающий СКА Лео Комаров отметил, что никогда не сталкивался с тем, чтобы клубный руководитель начал тренировать собственную команду. На этой неделе Роман Ротенберг стал главным тренером

«Я думаю, что медиа сейчас очень много это обсуждают. Но, полагаю, руководство знает, как будет лучше для команды. Мы только играем, выходим на лед, чтобы побеждать. Сейчас у нас новый тренер. И я уверен, что все будет хорошо. Такого в своей карьере я еще не видел, но сейчас хочу поздравить Романа с первой победой в новом качестве. Будем работать дальше», — цитируют «Известия» Комарова.

Во вторник, 4 января, СКА переиграл «Куньлунь» (5:1) в первом матче под руководством Ротенберга.