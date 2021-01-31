Лемтюгов рассказал, что бросали зрители в хоккеистов «Северстали» после матча с «Витязем» в 2006 году

Эксперт Николай Лемтюгов в эфире на YouTube-канале «СЭ» вспомнил один из матчей против подмосковного «Витязя» в сезоне-2006/07, который закончился массовой дракой.

— Приехали мы с «Северсталью» на матч в Чехов, — говорит Лемтюгов. — Всю игру счет держался 0:0. Мы забиваем в большинстве, и остается играть минут шесть. — «Витязь» опять получил два удаления, мы выходим «пять на три». Решили сыграть на удержание счета, потому что при 1:0 драться «Витязь» не будет — еще можно спасти игру.

Юрий Александров стоит с шайбой за воротами. Мы вчетвером просто катаемся в средней зоне рядом с игроками «Витязя». В раскат не идем — остается совсем немного времени. Что делает Юрий? Он стоит и не понимает, почему мы не закатываемся. А ему говорят: «Юра, стой, тяни время». Он, видимо, услышал «давай» и начал разгоняться. Естественно, трое обороняющих его не трогают, а просто откатываются и берут других хоккеистов. Юрий доезжает до точки вбрасывания и щелкает вратарю в лоб. У него слетает шлем — и началось...

Я просто стою на льду, и на меня летит человек. Сцепился с ним. Николай Борисович (Павлинов, экс-владелец «Витязя», — Прим. «СЭ») уже выходит на лавку, забирает у впереди сидящего игрока клюшку и копьем бросает ее в Коваленко. И говорит: «Уничтожьте их».

Что в этот момент происходит на лавке «Северстали». Был свисток, нужно меняться. Александр Сергеевич Асташев (тренер «Северстали», — Прим. «СЭ»), царство небесное, говорит: «Выходит второе звено». А они: «Точно второе?». А играли же «пять на три», не пойдет ведь четвертое. Асташев такой: «Да-да, пошли».

Выходит наше второе звено, и началась драка. А Юра сидит на скамейке, ему уже от Андрея Коваленко прилетело. Кому-то нос сломали, Сергей Соин с кем-то столкнулся. Кто-то выскочил с лавочки «Витязя». Началась грязь. Остается полторы минуты, судья говорит: «Все, закончили играть. 1:0 выиграли — пошли все по раздевалкам». Пока в раздевалку идешь, с трибуны летят харчки, окурки, кепки. Осталось только на голову прыгнуть сверху. Веселые были времена.