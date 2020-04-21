Лехтонену придется выкупать контракт, если он захочет уехать в НХЛ

Защитник «Йокерита» Микко Лехтонен хотел бы попробовать свои силы в НХЛ. К 26-летнему финну есть интерес в Северной Америке, но ситуацию осложняет то, что у игрока еще год действует контракт с «Йокеритом». Ему придется выкупать соглашение, если он захочет уехать в НХЛ, сообщает Ilta Sanomat.

— Микко способен играть на уровне НХЛ. И он продолжает прогрессировать, — отметил генеральный менеджер «Джокеров» Яри Курри.

В минувшем сезоне Лехтонен дебютировал в КХЛ и стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи. В шести матчах плей-офф в активе защитника 4 (1+3) очка.