Лехтонен должен вернуться в состав СКА к следующему матчу серии против ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что защитник Микко Лехтонен должен вернуться в состав к следующему матчу серии плей-офф против ЦСКА (2-2).

— В каком состоянии Лехтонен?

— Рассчитываем на него в следующей игре.

— На чьей стороне сейчас психологическое преимущество? Или это не имеет значения?

— Надо выиграть следующую игру, каждая игра — отдельная история. Проведем работу над ошибками, проанализируем, посмотрим видео, пообщаемся, подумаем, как можем улучшить нашу игру, нам есть, над чем работать, мы прекрасно понимаем, что можем лучше. Поэтому будем к этому стремиться.

— Не кажется ли вам, что Лео Комаров немного переходит грань бескомпромиссной мужской борьбы и начал немного некрасивые вещи делать?

— Вы знаете, как вы сказали, все работают на команду, каждый вносит свой вклад в победу. Если рассматривать отдельных игроков и у нас, и у соперника. Каждый стремится сделать все возможное для победы. Все действия должны идти на пользу команде. Надо выиграть все единоборства и забить как можно больше голов. Как мы уже говорили раньше, железобетонная оборона и реализация своих моментов — наш ключ к победе. Все игроки стремятся делать все возможное, чтобы победить.