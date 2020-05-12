Лехтеря стал новичком «Спартака»

Йори Лехтеря стал очередным новичком «Спартака» в нынешнем межсезонье. Контракт с 32-летним финским нападающим подписан до 30 апреля 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

Йори Лехтеря стал очередным новичком «Спартака». Контракт с 32-летним финским нападающим подписан до 30 апреля 2021 года.

В прошедшем чемпионате Йори Лехтеря провёл 51 матч в составе СКА, записав на свой счёт 30 (15+15) очков. Всего в КХЛ у Йори 260 матчей и 194 (70+124) очка. pic.twitter.com/NHqqovCUBK — Spartak Moscow (@spartak_hc) May 12, 2020

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Йори Лехтеря провел 51 матч в составе СКА, записав на свой счет 30 (15+15) очков. Нападающий в среднем за матч проводил на площадке 17 минут и 20 секунд. В плей-офф форвард на лед не выходил.

В КХЛ нападающий выступал также за «Локомотив» и «Сибирь», он провел в общей сложности в лиге 260 матчей, в которых набрал 194 (70+124) очка.