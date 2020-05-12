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Лехтеря стал новичком «Спартака»

11:10
Йори Лехтеря. Фото ХК СКА.
Йори Лехтеря. Фото ХК СКА.
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Йори Лехтеря стал очередным новичком «Спартака» в нынешнем межсезонье. Контракт с 32-летним финским нападающим подписан до 30 апреля 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Йори Лехтеря провел 51 матч в составе СКА, записав на свой счет 30 (15+15) очков. Нападающий в среднем за матч проводил на площадке 17 минут и 20 секунд. В плей-офф форвард на лед не выходил.

В КХЛ нападающий выступал также за «Локомотив» и «Сибирь», он провел в общей сложности в лиге 260 матчей, в которых набрал 194 (70+124) очка.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/yori-lekhterya-pereshyel-v-spartak/

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