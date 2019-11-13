Лехтеря из-за микротравмы не поехал на выезд на Дальний Восток
12:16
Нападающий СКА Йори Лехтеря? не полетел с командой на выезд на Дальний Восток из-за микротравмы, информирует «РИА Новости».
Лехтеря провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 18 (10+8) очков. Финский форвард является лучшим снайпером СКА в текущем сезоне.
Армейцы во вторник отправились на Дальний Восток. В среду они проведут матч с «Амуром» в Хабаровске, в пятницу сыграют с «Куньлунем» в Пекине, а в воскресенье встретятся с «Адмиралом» во Владивостоке.
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