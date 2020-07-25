Легионеры «Спартака» прибыли в Москву

Иностранные хоккеисты «Спартака» Робин Ганзл, Лукаш Радил, Йори Лехтеря и Эмиль Юсе приехали в Москву. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Легионеры «Спартака» — Робин Ганзл, Лукаш Радил, Йори Лехтеря и Эмиль Юсе — приехали в Москву. После проведения необходимого тестирования хоккеисты присоединились к команде. В ближайшее время ждём Мартина Бакоша. pic.twitter.com/6U0RgkZnrh — Spartak Moscow (@spartak_hc) July 25, 2020

После проведения необходимого тестирования хоккеисты присоединились к команде. В ближайшее время также должен вернуться Милан Бакош.

Сезон в КХЛ должен начаться 2 сентября. Предыдущий был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

17 июля «Спартак» сообщил, что приостанавливает тренировки из-за случаев заражения коронавирусом. После этого клуб принял решение завершить сбор в Новогорске и вернуться в Москву.