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Легионеры «Спартака» прибыли в Москву

12:01
Игроки &quot;Спартака&quot; на тренировке. Фото ХК "Спартак".
Игроки &quot;Спартака&quot; на тренировке. Фото ХК "Спартак".
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Иностранные хоккеисты «Спартака» Робин Ганзл, Лукаш Радил, Йори Лехтеря и Эмиль Юсе приехали в Москву. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

После проведения необходимого тестирования хоккеисты присоединились к команде. В ближайшее время также должен вернуться Милан Бакош.

Сезон в КХЛ должен начаться 2 сентября. Предыдущий был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

17 июля «Спартак» сообщил, что приостанавливает тренировки из-за случаев заражения коронавирусом. После этого клуб принял решение завершить сбор в Новогорске и вернуться в Москву.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/spartak_hc/status/1286935771488882693

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