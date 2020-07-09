Легионеры «Ак Барса» вернутся в Россию 9 июля

Легионеры «Ак Барса» — французский форвард Стефан Да Коста и шведы Микаэль Викстранд и Адам Рейдеборн — должны прилететь в Россию 9 июля, сообщают «РИА Новости».

Хоккеисты казанского клуба воспользуются совместным чартером, где, кроме них, будут легионеры московского «Спартака», ярославского «Локомотива», магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора». Самолет должен вылететь из немецкого Франкфурта и приземлиться в Магнитогорске.

Сообщается, что канадские игроки «Ак Барса» Джастин Азеведо и Патрис Кормье присоединятся к команде позднее. Тренировочные сборы казанцев начинаются 15 июля.

Напомним, что в марте Россия приостановила возможность въезда иностранным гражданам из-за распространения коронавируса. В июне ограничения были смягчены для иностранных специалистов.