Юрзинов: «Комсорг и старый коммунист пришел к Богу»

Легендарный тренер Владимир Юрзинов, которому сегодня исполнилось 85, в интервью «СЭ» рассказал, что покрестился пять лет назад.

— Три «не люблю» на ваш выбор.

— Знаете, в нашей семье каждый сам приходит к Богу. С мамой это произошло в конце жизни. После смерти я нашел у нее иконы, крест, несколько молитв. Сын мой крестился в сознательном возрасте — когда в Новосибирске работал. Дочка тоже сама решила покреститься.

Лет пять назад и я созрел. Представьте себе, комсорг и старый коммунист пришел к Богу.

— В вашей душе после этого что-то изменилось?

— Да. Как раз к вопросу о том, что не люблю. Теперь такого вообще нет. Я стал терпимее к чужим слабостям. Хожу в церковь и стараюсь жить по заповедям Божьим.