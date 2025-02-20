Юрзинов: «Веду здоровый образ жизни. Не курю, выпивать давно перестал...»

Легендарный тренер Владимир Юрзинов, которому сегодня исполнилось 85 лет, в интервью «СЭ» раскрыл секреты долголетия.

— У каждого свой секрет долголетия. Какой у вас?

— Я не курю. Когда в 34 года перешел на тренерскую, едва не пристрастился к сигаретам. Слава богу, жена быстренько эти попытки пресекла. С того дня — ни одной затяжки. Ну и выпивать давно перестал.

Веду здоровый образ жизни. Делаю дыхательную гимнастику, утром 45 минут хожу пешком. Обязательно! В любую погоду! Перенял это от своего финского ассистента в ТПС Юкки Койву, отца Саку и Микко.

Когда в 1992-м я приехал в Турку, Юкка еще тренировал молодежную команду. На пивко налегал, а на следующий день кряхтел, пытаясь нацепить коньки. В какой-то момент все изменилось. Смотрю — и к пиву больше не прикасается, и конечки легко надевает. Спрашиваю: «Что-то случилось?» — «Решили с президентом клуба заняться собой. Теперь всегда начинаем день с прогулки». Сколько лет прошло, а Койву-старший до сих пор этого правила придерживается. Как и я.