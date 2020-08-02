Лазушин, Макаров, Шикин, Глазачев и Китаров могут перейти в «Куньлунь»

Как стало известно «СЭ», «Куньлунь» пригласил на сбор нескольких россиян, среди которых — голкиперы Александр Лазушин, Дмитрий Шикин и Андрей Макаров, а также форвард Константин Глазачев.

Также в списке потенциальных новичков — белорусский нападающий Александр Китаров. Будущее игроков в команде будет зависеть в том числе от ситуации с въездом в нашу страну нероссийских хоккеистов «Куньлуня». (Алексей Шевченко)