Лайпсик подпишет контракт со СКА

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Брендан Лайпсик в ближайшее время подпишет контракт со СКА.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за магнитогорский «Металлург». Он набрал 44 (11+33) очка за 65 матчей регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету Лайпсика 11 (2+9) очков в 11 играх.

1 мая «Металлург» объявил об уходе канадца из команды. Ранее Лайпсик играл за ЦСКА.