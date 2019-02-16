Лаурис Дарзиньш: "Я верю в фэйр-плей"

Капитан рижского "Динамо" Лаурис Дарзиньш поделился впечатлениями от победы над минским "Динамо" (3:1) в рамках Winter Ice Break, матча на открытом воздухе. В концовке встречи он не реализовал буллит.

– Что ж вы так с буллитом-то?

– Да ничего, вышел, старался, надо было в угол попасть просто. Еще надо проставить ужин Сотниексу, он ведь заработал штрафной бросок, а тренер мне доверил его исполнять. Но главное, что выиграли.

– Как вам мероприятие?

– Отличная атмосфера, болельщики порадовались, получили наслаждение. Здорово, что победили. До этого тоже победили дома, хотели продолжить серию, и это получилось. Это позитивный момент, будет полегче теперь готовиться.

– Знаете, что "Сочи" тоже выиграл сегодня?

– Да. К сожалению. Но мы не можем это контролировать, надо о своей игре думать, сегодня работу сделали, надо к следующей готовиться.

– Не задумываетесь о возможных распилах очков, учитывая все эти овертаймы?

– Не думаю, что это есть. У ребят во всех командах есть эмблема на груди и фамилия на спине. Я не думаю, что на этом уровне кто-то будет так поступать. Есть какая-то ответственность, когда фамилия сзади. Я верю в фэйр-плей. (Игорь Еронко)