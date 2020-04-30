Лауридсен продолжит карьеру в «Мальме»
11:50
Защитник Оливер Лауридсен заключил контракт с «Мальме», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на 3 года.
Oliver Lauridsen klar f?r spel i Redhawks— Malm? Redhawks (@Malmo_Redhawks) April 29, 2020
? «Det ska bli extremt sp?nnande att bli en del av laget»
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Ранее 31-летний датчанин покинул «Йокерит», в составе которого провел четыре сезона.
Защитник выступал в КХЛ только за «Йокерит». В общей сложности Лауридсен провел в КХЛ 206 матчей и набрал 29 (8+21) очков.