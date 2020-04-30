Лауридсен продолжит карьеру в «Мальме»

Защитник Оливер Лауридсен заключил контракт с «Мальме», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на 3 года.

Ранее 31-летний датчанин покинул «Йокерит», в составе которого провел четыре сезона.

Защитник выступал в КХЛ только за «Йокерит». В общей сложности Лауридсен провел в КХЛ 206 матчей и набрал 29 (8+21) очков.