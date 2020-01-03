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Лаури Марьямяки: «Знали, что это будет серьезный тест для нас»

23:22
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от игры регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

— Можно сказать, что утром атмосфера была хорошей в команде, знали, что это будет серьезный тест для нас, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Уже в первом периоде были шансы, но оба вратаря хорошо играли. В большинстве качественно сыграли. В конце концов надо поблагодарить всю команду, хорошо играли.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/03/463883.html

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