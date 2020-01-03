Лаури Марьямяки: «Знали, что это будет серьезный тест для нас»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от игры регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

— Можно сказать, что утром атмосфера была хорошей в команде, знали, что это будет серьезный тест для нас, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Уже в первом периоде были шансы, но оба вратаря хорошо играли. В большинстве качественно сыграли. В конце концов надо поблагодарить всю команду, хорошо играли.