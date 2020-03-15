Лаури Марьямяки: «Здоровье людей важнее, чем хоккей»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки заявил, что клуб не видел другого решения, как только сняться с розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина. Решение было принято в связи с рекомендациями финских властей. Первый матч со СКА должен был пройти 17 марта в Санкт-Петербурге.

— КХЛ — отличная лига. И мы счастливы, что имеем возможность в ней выступать, — цитирует Марьямяки Iltalehti. — Однако приняли такое решение по требованию властей. Не можем игнорировать подобные постановления.

В конце концов, здоровье людей важнее, чем хоккей.