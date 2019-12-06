Лаури Марьямяки: «У «Йокерита» было только пять защитников, один из них вообще проводил второй матч в КХЛ»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:3).

— У нас было только пять защитников, один из них вообще второй матч в КХЛ проводил, — цитирует Марьямяки официальный сайт лиги. — Но мы были готовы к этому, знали об этом два месяца назад. Были еще травмированные игроки. Леписто сегодня сыграл почти 30 минут, это больше чем обычно, но ему это не так тяжело, Сами выглядел великолепно. Пять на пять мы вели игру, но три шайбы пропустили в меньшинстве.

Спасибо парням. Очень важно, что у нас в Финляндии сегодня День независимости и удалось выиграть.