Лаури Марьямяки: «Тяжело играть, если быстро пропускаешь две шайбы»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:5).

— Конечно, «Локомотив» сегодня очень хорошо играл в обороне. Великолепно сыграл вратарь. Они здорово использовали свои моменты. Для нас это урок, — цитирует тренера официальный сайт «Локомотива».

— Вы отметили хорошую игру «Локомотива». Можете ли отметить то, в чем вы просчитались, из-за чего и проиграли с крупным счетом?

— Конечно, тяжело играть, если быстро пропускаешь две шайбы. У нас было большинство, пару раз попали в штангу... После такого трудно вытаскивать матч.