Лаури Марьямяки: «Тяжело играть, если быстро пропускаешь две шайбы»
1 февраля 2020, 22:45
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:5).
— Конечно, «Локомотив» сегодня очень хорошо играл в обороне. Великолепно сыграл вратарь. Они здорово использовали свои моменты. Для нас это урок, — цитирует тренера официальный сайт «Локомотива».
— Вы отметили хорошую игру «Локомотива». Можете ли отметить то, в чем вы просчитались, из-за чего и проиграли с крупным счетом?
— Конечно, тяжело играть, если быстро пропускаешь две шайбы. У нас было большинство, пару раз попали в штангу... После такого трудно вытаскивать матч.
Дополнительная информация
https://hclokomotiv.ru/article.asp?id=Press-konferencija-1-fevralja-7178
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