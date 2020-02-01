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Лаури Марьямяки: «Тяжело играть, если быстро пропускаешь две шайбы»

1 февраля 2020, 22:45
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:5).

— Конечно, «Локомотив» сегодня очень хорошо играл в обороне. Великолепно сыграл вратарь. Они здорово использовали свои моменты. Для нас это урок, — цитирует тренера официальный сайт «Локомотива».

— Вы отметили хорошую игру «Локомотива». Можете ли отметить то, в чем вы просчитались, из-за чего и проиграли с крупным счетом?

— Конечно, тяжело играть, если быстро пропускаешь две шайбы. У нас было большинство, пару раз попали в штангу... После такого трудно вытаскивать матч.

Дополнительная информация

https://hclokomotiv.ru/article.asp?id=Press-konferencija-1-fevralja-7178

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