Лаури Марьямяки: «Против ЦСКА наши защитники играли лучше, чем со «Спартаком»

Главный тренер «Йокерита» подвел итоги игры регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:4).

— В начале матча получили 0:2, — заявил Марьямяки. — Не знаю, что случилось, но мы были недовольны. В последние 40 минут хорошо играли, но были может быть усталые, потому что это был третий матч на выезде. В прошлом матче против ЦСКА наши защитники лучше сыграли. (Евгений Белоусов)

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