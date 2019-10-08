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Лаури Марьямяки: «Первый и второй период были не так хороши»

22:22
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ, в которой финский клуб одержал в овертайме волевую победу над «Сочи» (3:2).

— Был первый домашний матч после паузы, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — Первый и второй период были не так хороши, но в третьем периоде мы очень хорошо играли, в большинстве забросили шайбу. В овертайме были моменты и нам удалось вырвать победу. Рад, что Вели-Матти Савинайнен после травмы сыграл очень хорошо.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Jokerit-Sochi-Press-konferencija-9138

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