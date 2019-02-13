Лаури Марьямяки: "Очень приятно наблюдать за Шипачевым"

Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки прокомментировал поражение от московского "Динамо" (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. "Джокеры" проиграли бело-голубым четыре встречи из четырех в этом сезоне.

- Играли две хорошие команды. Отличный получился матч, - сказал Марьямяки. - Во втором периоде сделали, но быстро потеряли импульс. А дальше уже, наверное, никому не было понятно, что происходило. То часы не работали, то еще что.

- Вы проиграли "Динамо" четыре матча из четырех в этом сезоне. И 11-ю встречу подряд. У вас есть объяснение?

- Мы очень рады тому, что впервые в этом сезоне забили три шайбы в Москве. И концентрируемся на этом.

- Шипачев набрал 9 очков в 4 матчах с "Йокеритом". Возможно ли его остановить?

- Посмотрим, что мы сможем с ним сделать. Но наблюдать за ним очень приятно. Хороший игрок.

- Многочисленные стычки – вы пытались отправить "месседж" "Динамо"?

- Мы просто играли в хоккей. Никаких "месседжей" не посылали. Играли две хороших команды. Пусть они так и играют дальше. (Игорь Еронко)

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