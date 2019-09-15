Лаури Марьямяки: «Нужен минимум час, чтобы все переварить»
20:07
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал поражение от СКА (2:3).
— Третий матч на выезде, и мы не сумели найти игру в атаке в первые два периода. Третий период был лучшим, но этого было недостаточно. Больше мне сказать нечего. Нужен минимум час, чтобы все переварить.
— Когда вернется Брайан О'Нилл?
— Возможно, на следующей неделе. (Игорь Еронко)
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