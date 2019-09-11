Лаури Марьямяки: «Хорошо начали, а потом 35 минут нам было тяжело»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки отметил игру вратаря финской команды Яниса Калниньша в матче с «Северсталью» (4:1).

— Хорошо начали, а потом 35 минут нам было тяжело, — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали». - В третьем периоде, думаю, играли неплохо. Хозяева сегодня хорошо выглядели. Радует, что и наш вратарь — Калниньш показал отличную игру.

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