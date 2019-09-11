КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Лаури Марьямяки: «Хорошо начали, а потом 35 минут нам было тяжело»

23:00
Теги:

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки отметил игру вратаря финской команды Яниса Калниньша в матче с «Северсталью» (4:1).

— Хорошо начали, а потом 35 минут нам было тяжело, — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали». - В третьем периоде, думаю, играли неплохо. Хозяева сегодня хорошо выглядели. Радует, что и наш вратарь — Калниньш показал отличную игру.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42191/1/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир