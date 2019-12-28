Лаури Марьямяки: «Довольны, что получили хотя бы очко»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:4 Б).

— Во-первых, «Сочи» с победой, — приводит слова тренера официальный сайт сочинцев. — Наверное, мы весь матч играли не очень внимательно, поэтому в овертайме соперник забил гол. Во втором периоде у нас были шансы забрасывать еще шайбы, но не получилось. Довольны, что получили хотя бы очко. Едем домой.