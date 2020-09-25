Лаури Марьямяки: «Было трудно выходить после такой паузы»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (5:2). Финский клуб провел первую встречу после того, как с него был снят карантин.

— Было трудно выходить после такой паузы... Несмотря на то, что во втором периоде забили два быстрых гола, я бы не сказал, что этот временной отрезок был для нас хорошим, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Нормально начали играть только к третьему периоду.

— У вас отсутствовало несколько ведущих игроков, в частности, Эли Толванен. Они еще не выздоровели?

— У нас достаточно хороших нападающих, поэтому ротация вполне объяснима. А Толванен, скорее всего, сыграет в воскресенье.