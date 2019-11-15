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Лаури Марьямяки: «Бакош, считайте, четыре гола сделал»

16:06
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:3 Б).

— Довольны, как мы начинали, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — До того момента, как играли втроем против пяти. Третий период был равным, считаю. Потом овертайм, буллиты... Мартин Бакош, считайте, четыре гола сделал... Отличный игрок. Поэтому проиграли сегодня.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/25977/

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