Лаури Марьямяки: «Бакош, считайте, четыре гола сделал»
16:06
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:3 Б).
— Довольны, как мы начинали, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — До того момента, как играли втроем против пяти. Третий период был равным, считаю. Потом овертайм, буллиты... Мартин Бакош, считайте, четыре гола сделал... Отличный игрок. Поэтому проиграли сегодня.
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