Лаури Марьямяки: "Авангард" - фаворит Кубка Гагарина"

Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки в интервью "Известиям" отметил, что доволен сезоном команды. Финны заняли 4-е место в Западной конференции, а в первом раунде Кубка Гагарина уступили "Динамо" (2-4).

– Несмотря на вылет в первом раунде, что позитивного вы вынесли из этого сезона?

– Мы забили очень много голов, стали одним из лидеров по результативности в КХЛ. Заняли 4-е место на Западе, получили преимущество домашней площадки. Также, безусловно, многие из наших игроков сыграли свой лучший сезон в карьере, поставили личные рекорды результативности, а некоторые даже переписали рекорды клуба.

– Кто, на ваш взгляд, является фаворитом Кубка Гагарина?

– Омский "Авангард". Очень организованная команда. И у них отличный подбор игроков.