Лаури Марьямяки: «55 минут играли очень хорошо»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки похвалил свою команду за игру в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:1).

«Если сравнивать с предыдущими матчами, то сегодня мы играли лучше. Я думаю, так и нужно продолжать. Мы сегодня 55 минут играли очень хорошо. В третьем периоде хорошо играли в меньшинстве. Линдбеку большое спасибо за матч. Я думаю, что сегодня «Локомотив» играл гораздо лучше, чем в Хельсинки», — цитирует тренера сайт КХЛ.