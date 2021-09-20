Лаури Марьямяки: «55 минут играли очень хорошо»
22:41
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки похвалил свою команду за игру в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:1).
«Если сравнивать с предыдущими матчами, то сегодня мы играли лучше. Я думаю, так и нужно продолжать. Мы сегодня 55 минут играли очень хорошо. В третьем периоде хорошо играли в меньшинстве. Линдбеку большое спасибо за матч. Я думаю, что сегодня «Локомотив» играл гораздо лучше, чем в Хельсинки», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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