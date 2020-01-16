Лаури Марьямяки: «40 минут у «Йокерита» ничего не получалось»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки рассказал о причинах поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

— СКА с победой. Соперник сегодня действительно был готов к игре, у нас, к сожалению, 40 минут ничего не получалось. Третий период играли лучше — так и должно было быть, не знаю, почему играли первые 40 минут сегодня по-другому.

— В последние два сезона против СКА практически всегда играет Калниньш. В чем его особенность, почему так получается?

— Если сравнивать с предыдущим сезоном, то Калниньш в этом году сделал большой шаг вперед. Он хорошо играет, выигрывает для нас матчи.

— У вас восемь травмированных игроков. В ближайшее время вернется ли кто-нибудь?

— Наверное, в ближайшее время, возможно, уже на следующей неделе вернутся один или два игрока, но точнее сказать не могу, — цитирует тренера официальный сайт СКА.

СКА набрал 69 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Йокерита» 65 очков и четвертая позиция.