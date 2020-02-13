Латышского защитника выгнали с площадки за избиение лежачего серебряного призера МЧМ

На 5-й минуте матча рижского «Динамо» и «Ак Барса» 22-летний защитник хозяев Рейнис Лейниекс, проводящий в КХЛ только 5-ю игру, накинулся на форварда казанцев Дмитрия Воронкова, который, в свою очередь, отказался от драки и, стоя на коленях, безропотно принимал удары.

За это нарушение Лейниекс был выгнан с площадки, получив 2 минуты за задержку соперника руками, а также 5+20 минут, как агрессор в драке.