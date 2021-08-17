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Ласьков рассказал о внуке владельца «Магнитки» Виктора Рашникова, который влияет на дела клуба

00:45

Директор магнитогорского «Металлурга» раскрыл секрет о некоем «мифическом» внуке президента клуба Виктора Рашникова, влияющем на управленческие решения.

— Все время рассказывают, что есть некий «внук Виктора Филипповича Рашникова», который сейчас является едва ли не главным в «Металлурге». Возможно, он не принимает решения, но очень сильно влияет на клуб. Так ли это?

— Бред.

— Нет внука?

— Внук есть. Он тоже любит хоккей. Конечно, он разговаривает с дедом, на связи и с Сергеем Гомоляко. Но это нормальный и понятный интерес. Когда у него или у Виктора Филипповича Рашникова появляется состав на игру, то они задают вопросы. Почему решили сделать такие пятерки, где тот или иной хоккеист. Но это совсем не вмешательство в работу. Те или иные решения обсуждаются в клубе, а потом идут на согласование Виктору Филипповичу Рашникову. Президент в теме всех нюансов, он внимательно следит за «Металлургом», знает всех игроков, получает видео матчей, которые в силу занятости не может посмотреть. Но так было всегда, а говорить, что сейчас какие-то решение принимает внук Виктора Филипповича Рашникова, просто нельзя.

Полностью интервью Сергея Ласькова — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/khl-sergey-laskov-intervyu-s-direktorom-magnitogorskogo-metallurga-o-plotnikove-mozyakine-vorobeve-1825092/

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Алексей Шевченко все материалы автора

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