Ларсен назвал любимого хоккеиста детства. Датчанин выбрал экс-игрока сборной Швеции

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен назвал любимого хоккеиста детства, а также рассказал, как проходила его адаптация в России.

— Когда я был маленьким, мой папа решил, что я хорошо катаюсь на роликах, поэтому он привел меня на каток, и я начал кататься на коньках. Я бы сказал, что мой кумир в детстве — Петер Форсберг, он был мастером во всем, — цитирует Ларсена официальный сайт уфимцев.

— Что в России для тебя было самым необычным или странным?

— Жить за пределами своей страны и узнавать то, как устроена жизнь в других местах — это всегда вдохновляет. Помню, когда я приехал в Россию, мне казалось странным, что мы пожимаем руки каждый день. Но сейчас мне это нравится, и я думаю, что это классный способ каждое утро говорить «привет» моим партнерам. Теперь весьма необычно приезжать домой в Данию и так не делать (смеется).

— Что тебе нравится в Башкирии?

— Мне нравятся люди. С первого дня, как я приехал в Уфу, все доброжелательны и приветливы к нашей семье, всегда были к нам добры и отзывчивы. Мы очень ценим всю помощь, которую нам оказывают.

— Есть ли какие-то ритуалы перед игрой?

— Да, обычно сначала завязываю правый конек, даже не знаю почему. Сколько себя помню, все время делаю так.