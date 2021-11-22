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Ларс Юханссон в следующем сезоне может покинуть СКА и вернуться в Швецию

19:05
Ларс Юханссон. Фото photo.khl.ru
Ларс Юханссон. Фото photo.khl.ru
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Голкипер СКА Ларс Юханссон после окончания сезона покинет клуб из Санкт-Петербурга. Он вернется в Швецию, где уже договорился о контракте с «Фрелундой», утверждает Sportbladet.

Отметается, что 34-летний швед мог вернуться на родину еще раньше. Но этим летом его переубедило предложение от СКА.

В этом сезоне Юханссон провел 23 матча в регулярном чемпионате, в 7 из которых отстоял на ноль.

До СКА он несколько лет выступал за ЦСКА.

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Иван Шитик все материалы автора
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