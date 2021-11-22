Ларс Юханссон в следующем сезоне может покинуть СКА и вернуться в Швецию

Голкипер СКА Ларс Юханссон после окончания сезона покинет клуб из Санкт-Петербурга. Он вернется в Швецию, где уже договорился о контракте с «Фрелундой», утверждает Sportbladet.

Отметается, что 34-летний швед мог вернуться на родину еще раньше. Но этим летом его переубедило предложение от СКА.

В этом сезоне Юханссон провел 23 матча в регулярном чемпионате, в 7 из которых отстоял на ноль.

До СКА он несколько лет выступал за ЦСКА.