Ларс Юханссон в следующем сезоне может покинуть СКА и вернуться в Швецию
19:05
Голкипер СКА Ларс Юханссон после окончания сезона покинет клуб из Санкт-Петербурга. Он вернется в Швецию, где уже договорился о контракте с «Фрелундой», утверждает Sportbladet.
Отметается, что 34-летний швед мог вернуться на родину еще раньше. Но этим летом его переубедило предложение от СКА.
В этом сезоне Юханссон провел 23 матча в регулярном чемпионате, в 7 из которых отстоял на ноль.
До СКА он несколько лет выступал за ЦСКА.
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