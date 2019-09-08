Ларс Юханссон: «Мы измотали «Ак Барс»

Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон считает, что команда хорошо сыграла против «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2). По его мнению, было важно победить, чтобы разыграться.

— Насколько трудно вам дался матч с «Ак Барсом» после пропущенного гола от Максима Чудинова в игре с «Авангардом»?

— В игре с «Ак Барсом» я хорошо себя чувствовал. Думаю, мы хорошо сыграли. Конечно, были возможности, которые мы упустили. У противников они тоже были, но я решил сосредоточиться на том, чтобы помочь своей команде выиграть. Не думаю, что стоит оглядываться назад и рассуждать о том, как могла бы сложиться прошедшая игра. Конечно, начало было сложным, первую шайбу забил противник, но считаю, что команда постояла и за меня, и за себя саму. Смогли исправить положение. Нам было важно выиграть, и теперь ЦСКА разыграется.

— Чем сегодняшний «Ак Барс» отличается от «Ак Барса» двух последних сезонов?

— Ох, не знаю. У них быстрые нападающие, они делают быстрые передачи и часто выходят к воротам. Если атакуют, то атакуют быстро, это опытные игроки. Играя против них, нужно всегда быть начеку, потому что в любой момент игра может ускориться, наполниться опасными моментами. Это быстрая команда, но, как я уже сказал, думаю, мы хорошо сыграли против ее хоккеистов, заставили их поработать на своей половине, измотали, и в результате они сбросили скорость.