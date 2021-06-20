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Ларс Юханнсон не собирался возвращаться в Швецию

17:13
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Голкипер Ларс Юханссон, который подписал контракт со СКА, заявил, что у него не было в планах возвращаться в Швецию.

«Мы с агентом решили не заниматься контрактными вопросами во время плей-офф Кубка Гагарина. Все мои мысли были связаны только с ЦСКА.

После завершения сезона я сразу принял решение, что останусь в КХЛ. Конечно, был интерес со стороны шведских клубов. Но я хотел остаться в России и снова побороться за Кубок», — приводит слова Юханссона Dalarnas Tidningar.

В завершившемся сезоне Юханссон провел за московский ЦСКА 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, одержав 19 побед и отражая 93,2 процента бросков при коэффициенте надежности 1,59.

В плей-офф на счету Юханссона 14 матчей, 9 побед при 95,2 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,20. ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду» (2-4).

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Иван Шитик все материалы автора
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