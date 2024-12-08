Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:20

Ларионов заявил, что победа над «Ладой» важна для «Торпедо» с психологической точки зрения

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил победу над «Ладой» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

«Рады, что победили перед небольшой паузой. Это важно психологически. Сегодня в большинстве сыграли хорошо и просто. Бросковые варианты, которые дают шансы на отскоки, помехи, добивания. Мы могли набрать 10-12 очков в сезоне в матчах, где нам не хватило именно таких голов. Нервная концовка — это психологический момент. Не хватает опыта и инстинкта, чтобы быть правильными в плане ментальности», — приводит пресс-служба КХЛ слова Ларионова.

«Торпедо» набрало 38 очков в 34 играх и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. Следующий матч нижегородцы проведут на выезде 17 декабря против «Витязя».

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/12/08/539047.html
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за решение судей в бою с Ганом
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
Популярное видео
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ, расписание и результаты 8 декабря: «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс», «Локомотив» примет ЦСКА и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 35 28 7 58
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 35 22 13 47
4 ЦСКА 32 18 14 43
5 СКА 33 19 14 42
6 Северсталь 33 19 14 38
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 34 16 18 38
9 Витязь 35 14 21 32
10 Куньлунь РС 35 13 22 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 34 22 12 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Металлург Мг 36 19 17 40
6 Адмирал 36 17 19 39
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 33 15 18 32
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 31 12 19 27
11 Барыс 35 9 26 21
12 Амур 35 7 28 18
Результаты / календарь
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
8.12 10:30
Амур – Адмирал
 4 : 6
8.12 13:00
Торпедо – Лада
 3 : 2
8.12 14:00
Витязь – Спартак
 2 : 4
8.12 14:30
Сал. Юлаев – Ак Барс
 3 : 2 ОТ
8.12 17:00
СКА – Барыс
 - : -
8.12 17:00
Северсталь – Трактор
 - : -
8.12 17:00
Куньлунь РС – Сибирь
 - : -
8.12 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости