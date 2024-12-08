Ларионов заявил, что победа над «Ладой» важна для «Торпедо» с психологической точки зрения

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил победу над «Ладой» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

«Рады, что победили перед небольшой паузой. Это важно психологически. Сегодня в большинстве сыграли хорошо и просто. Бросковые варианты, которые дают шансы на отскоки, помехи, добивания. Мы могли набрать 10-12 очков в сезоне в матчах, где нам не хватило именно таких голов. Нервная концовка — это психологический момент. Не хватает опыта и инстинкта, чтобы быть правильными в плане ментальности», — приводит пресс-служба КХЛ слова Ларионова.

«Торпедо» набрало 38 очков в 34 играх и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. Следующий матч нижегородцы проведут на выезде 17 декабря против «Витязя».